Memleket Meselesi - İETT otobüsleri neden arızalanıyor?

A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 28 Temmuz 2023 tarihli yayınında Türkiye’deki ve dünyadaki son gelişmeler ele alındı. Programda; “Türkiye hangi yeni silahlarla vuracak? Savunmada millilik neden önemli? Önder Sav Kılıçdaroğlu'nu neden bombaladı? İETT otobüsleri neden arızalanıyor?” sorularına yanıt arandı.