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Memleket Meselesi - İETT otobüsleri neden arızalanıyor?

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Giriş: 29.07.2023 03:25
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 28 Temmuz 2023 tarihli yayınında Türkiye’deki ve dünyadaki son gelişmeler ele alındı. Programda; “Türkiye hangi yeni silahlarla vuracak? Savunmada millilik neden önemli? Önder Sav Kılıçdaroğlu'nu neden bombaladı? İETT otobüsleri neden arızalanıyor?” sorularına yanıt arandı.
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