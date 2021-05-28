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Memleket Meselesi - Gezi kalkışması neler kaybettirdi? - 28.05.2021
Memleket Meselesi, 28 Mayıs 2021 tarihli yayınıyla A Haber’de ekranlara geldi. Programda; Muhalefetin 2023 planı ne? “HDP’ye bakanlık vaadi” tartışması, “Gezi kalkışması” neler kaybettirdi? Taksim Camii ibadete açıldı konular ele alındı. Önemli başlıkları; Meclis Adalet Komisyonu Başkanı Avukat Yılmaz Tunç, SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç.Dr. Nebi Miş,Gazeteci Metin Özkan, Siyaset Bilimci Onur Erim yorumladı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz...