Haktan Uysal'ın sunumuyla ekrana gelen "Memleket Meselesi" bu akşam "Toplumsal Hafıza" özel bölümüyle ekrana geldi. 2003 yılında Dünyada ve Türkiye'de yaşanan ses getiren olaylar? ABD'de 29 saatlik karanlığın perde arkası? 1994 yılındaki Taksim Camii hayalin ve 2021 yılında gerçeğe dönüşen o hayalin sürecinde neler yaşandı? Cem Karaca ve Barış Maço'nun skandal denilebilecek sebeplerle yasakladığı o şarkıları? İşte tüm bunların anlatıldığı 26 Mart 2021 tarihinde yayınlanan özel bölümü sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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