27 Mart 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Memleket Meselesi Videoları Memleket Meselesi | Erdoğan'ın 1994 yılındaki o hayali Taksim'de gerçek oluyor

Memleket Meselesi | Erdoğan'ın 1994 yılındaki o hayali Taksim'de gerçek oluyor - 26.03.2021

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.03.2021 23:56
Güncelleme:26.03.2021 23:56
Haktan Uysal'ın sunumuyla ekrana gelen "Memleket Meselesi" bu akşam "Toplumsal Hafıza" özel bölümüyle ekrana geldi. 2003 yılında Dünyada ve Türkiye'de yaşanan ses getiren olaylar? ABD'de 29 saatlik karanlığın perde arkası? 1994 yılındaki Taksim Camii hayalin ve 2021 yılında gerçeğe dönüşen o hayalin sürecinde neler yaşandı? Cem Karaca ve Barış Maço'nun skandal denilebilecek sebeplerle yasakladığı o şarkıları? İşte tüm bunların anlatıldığı 26 Mart 2021 tarihinde yayınlanan özel bölümü sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Memleket Meselesi | Erdoğan'ın 1994 yılındaki o hayali...
Memleket Meselesi | Erdoğan'ın 1994 yılındaki o hayali...
Memleket Meselesi | ABD'nin YPG/PKK planı ne?
Memleket Meselesi | ABD'nin YPG/PKK planı ne?
Memleket Meselesi | AK Parti'nin 'A Takımı' ne mesaj veriyor?
Memleket Meselesi | AK Parti'nin 'A Takımı' ne mesaj veriyor?
Memleket Meselesi | Döviz saldırısını kim organize etti?
Memleket Meselesi | Döviz saldırısını kim organize etti?
Memleket Meselesi I HDP kapatılacak mı?
Memleket Meselesi I HDP kapatılacak mı?
Memleket Meselesi | Toplumsal Hafıza
Memleket Meselesi | Toplumsal Hafıza
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi Toplumsal Hafıza
Memleket Meselesi Toplumsal Hafıza
ABD'den Akdeniz'e müdahale sinyali mi?
ABD'den Akdeniz'e müdahale sinyali mi?
Daha Fazla Video Göster