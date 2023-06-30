Memleket Meselesi | Bayram günü İsveç’ten provokasyona izin

Başkent Stockholm’de Kur’an-ı Kerim yakma eylemine neden izin verildi? NATO Liderler Zirvesi’nin gölgesinde İsveç’teki provokasyonlar neye işaret? Uzman konuklar A Haber’de Memleket Meselesi programında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte 29 Haziran 2023 tarihli programın tamamı…

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