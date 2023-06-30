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Memleket Meselesi | Bayram günü İsveç’ten provokasyona izin

A Haber
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Giriş: 30.06.2023 09:44
Başkent Stockholm’de Kur’an-ı Kerim yakma eylemine neden izin verildi? NATO Liderler Zirvesi’nin gölgesinde İsveç’teki provokasyonlar neye işaret? Uzman konuklar A Haber’de Memleket Meselesi programında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte 29 Haziran 2023 tarihli programın tamamı…
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Bayram günü İsveç’ten provokasyona izin
Bayram günü İsveç’ten provokasyona izin
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