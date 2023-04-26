26 Nisan 2023, Çarşamba
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Memleket Meselesi - 64 milyon vatandaş nasıl oy kullanacak?
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi'nde Cumhur İttifakı ve 7’li koalisyonda yaşanan son gelişmeler masaya yatırıldı. Programda, "64 milyon vatandaş nasıl oy kullanacak? HDP'nin Öcalan vaadinin arkasında ne var? Kılıçdaroğlu'nun gizli ajandası ne? İYİ Parti'deki oylar düştü tartışmasının arkasında ne var? " sorularına yanıt arandı. İşte 25 Nisan 2023 Salı akşamı yayınlanan Memleket Meselesi programının tamamı...