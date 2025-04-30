30 Nisan 2025, Çarşamba

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Meloni Erdoğan’a bizi koruyun mu dedi?

Meloni Erdoğan'a "bizi koruyun" mu dedi?

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Giriş: 30.04.2025 01:13
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında 29 Nisan 2025 tarihli yayınında "İBB yolsuzluk operasyonu büyüyor!, Ongun'un aranan evinde neler çıktı?, İBB 2. dalga operasyonunda 30 tutuklama talebi, İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürüne gözaltı, Otelin güvenlik ve otel müdürüne gözaltı kararı, The Economist: Avrupa korkma, Türkiye yanında, Economist'ten "Türkiye'yi devreye sokun" uyarısı, Avrupa savunmada Türkiye'ye mi muhtaç?, Meloni Erdoğan'a "bizi koruyun" mu dedi?, Dünya çılgınca silahlanıyor! Yeni rekor!, Pakistan-Hindistan Nükleer savaşı mı? Avrupa'da hangi ülkelerde eller tetikte?, Soğuk savaş sonrası en yüksek askeri harcama" başlıkları ele alındı.
Meloni Erdoğan’a bizi koruyun mu dedi?
Meloni Erdoğan’a bizi koruyun mu dedi?
Meloni Erdoğan'a "bizi koruyun" mu dedi?
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