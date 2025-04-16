16 Nisan 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Memleket Meselesi Videoları KKTC'yi işgal planı mı yapılıyor?
KKTC’yi işgal planı mı yapılıyor?

KKTC'yi işgal planı mı yapılıyor?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.04.2025 01:41
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında 15 Nisan 2025 tarihli yayınında "Liselerde ne oluyor, olayın aslı ne?, Köklü liselerde "açığa alma" iddiası, Liseliler neden kışkırtılıyor?, KKTC'de sinir uçlarıyla kim oynuyor?, Yanıbaşımızdaki tehlike: G. Kıbrıs'ta plan ne?, Türk devletleri neden G. Kıbrıs'ı tanıdı?, 12 milyar Euro'ya "KKTC'yi tanıyın" mı dendi?, Rum kesimi hangi tehlikeli oyunun peşinde?, KKTC'yi işgal planı mı yapılıyor?, İsrail-Yunanistan-Rum Kesimi neden bir arada?, Tehlikeli oyun: Yunanistan-GKRY-İsrail üçgeni, Güney Kıbrıs ateşle oynuyor, Atina: Türkiye'ye 5 dakikada müdahale ederiz" başlıkları ele alındı.
KKTC’yi işgal planı mı yapılıyor?
KKTC’yi işgal planı mı yapılıyor?
KKTC'yi işgal planı mı yapılıyor?
Netanyahu makul olmayan ne istedi?
Netanyahu makul olmayan ne istedi?
CHP toplumsal çöküş mü planlıyor?
CHP toplumsal çöküş mü planlıyor?
CHP’nin amacı ekonomik darbe mi?
CHP'nin amacı ekonomik darbe mi?
İmamoğlu’nun diploması iptal edildi
İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
YPG-Suriye anlaştı, bundan sonra ne olur?
YPG-Suriye anlaştı, bundan sonra ne olur?
Kiev ABD silahları olmadan savaşabilir mi?
Kiev ABD silahları olmadan savaşabilir mi?
Altın fiyatları neden tepetaklak oldu?
Altın fiyatları neden tepetaklak oldu?
Ukrayna umudunu Türkiye’ye mi bağladı?
Ukrayna umudunu Türkiye'ye mi bağladı?
Kılıçdaroğlu’na kumpas mı kurdular?
Kılıçdaroğlu'na kumpas mı kurdular?
Trump’ın derdi 2 trilyon dolarlık rant mı?
Trump'ın derdi 2 trilyon dolarlık rant mı?
PKKYPG’nin kabusu olan zirvede ne çıktı?
PKKYPG’nin kabusu olan zirvede ne çıktı?
Daha Fazla Video Göster