A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında 15 Nisan 2025 tarihli yayınında "Liselerde ne oluyor, olayın aslı ne?, Köklü liselerde "açığa alma" iddiası, Liseliler neden kışkırtılıyor?, KKTC'de sinir uçlarıyla kim oynuyor?, Yanıbaşımızdaki tehlike: G. Kıbrıs'ta plan ne?, Türk devletleri neden G. Kıbrıs'ı tanıdı?, 12 milyar Euro'ya "KKTC'yi tanıyın" mı dendi?, Rum kesimi hangi tehlikeli oyunun peşinde?, KKTC'yi işgal planı mı yapılıyor?, İsrail-Yunanistan-Rum Kesimi neden bir arada?, Tehlikeli oyun: Yunanistan-GKRY-İsrail üçgeni, Güney Kıbrıs ateşle oynuyor, Atina: Türkiye'ye 5 dakikada müdahale ederiz" başlıkları ele alındı.