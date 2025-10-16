16 Ekim 2025, Perşembe

Trump: Gazze'de operasyon tekrar başlar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.10.2025 04:20
Güncelleme:16.10.2025 04:20
A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 15 Ekim 2025 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, "Erdoğan: 694 milyon ton nadir element bulduk, Erdoğan'dan Özel'e: Biz işleteceğiz, Şara "Esadı ver üssü al" mı dedi?, Putin Suriye'den ne istiyor?, Hamas: Ateşkes şartlarına bağlıyız, Trump: Gazze'de operasyon tekrar başlar, Trump: Netanyahu operasyon için bekliyor, Gazze'de kimler İsrail'e çalışıyor?, Trump-Macron'dan ayak üstü kavga" konularına yanıt arandı.
