A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 21 Şubat 2024’te yayınlanan bölümünde; “Altın fiyatlarında yükseliş sürer mi? Ekonomide 2024 yılı sonu beklentisi ne? Kredi kartı düzenlemesi mi geliyor? Kredi kartı kullanımı sil baştan mı? Kredi kartı kullananlar neye dikkat etsin? Kira gelir beyannamesi nasıl hesaplanıyor? Konut ve kira fiyatları düşecek mi? Yapımın aşamasında üretime kadar KAAN’ın özellikleri neler? Milli muharip uçak KAAN envanterde ne zaman yerini alacak? Yerli- Milli uçak, uzaya gitme hayalleri nasıl gerçeğe dönüştü? “Türkler yapamaz” algısı nasıl kırıldı?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…

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