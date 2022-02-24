10 Nisan 2024, Çarşamba
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Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Rusya Kiev'e kadar ilerler mi?
Hafta içi pazartesi ve çarşamba günleri A Haber'de yayınlanan ve Melih Altınok'un sunumuyla ekranlara gelen "Sebep Sonuç" programında gündemin öne çıkan konuları masaya yatırıldı. Program Rusya Kiev'e kadar ilerler mi? 77 yıl sonra yeni dünya savaşı mı? Rusya'yı NATO mu kışkırttı? Putin'in hayali SSCB sınırları mı? Ukrayna krizi enerji savaşına mı dönüyor? Nükleer silahlar devreye girer mi? sorularına yanıt verdi. Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 23 Şubat 2022 - Çarşamba günkü yayınını yeniden tek parça olarak ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz.