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Melih Altınok ile Sebep Sonuç - İsrail Gazze tünellerinden çıkabilir mi?

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Giriş: 26.10.2023 00:41
A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 25 Ekim Çarşamba günü yayınlanan bölümünde; “İsrail’in Gazze’ye kara saldırısı ne zaman ve nasıl olacak? Batı destekli İsrail katliam silahlarını kullanarak ne amaçlıyor? ABD ve Avrupa ülkeleri katliama neden ve nasıl ortak oluyor? Filistinliler topraklarını sattı mı, harita nasıl değişti? Filistin, Türkiye’yi neden ilgilendiriyor? Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın geçmiş-günümüz ve gelecekteki yeri ne? İsrail Gazze tünellerinden çıkabilir mi?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…
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