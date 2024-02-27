Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Esenyurt’ta “Kandil Uzlaşısı” mı?

A Haber’de 26 Şubat 2024 Pazartesi günü yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’da; “Esenyurt’ta “Kandil Uzlaşısı” mı? Görünür de kavga, arka planda ittifak mı? Baron öldü! Yerine kim geçecek? Jacob Rothschıld dünyayı mı yönetiyordu?” sorularına yanıt arandı.

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