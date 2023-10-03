Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Emekli zammı ne zaman Meclis’e gelecek?

A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 02 Ekim Pazartesi günü yayınlanan bölümünde; “Bombacı terörist nasıl Türkiye’ye geldi, plan nerede yapıldı? Saldırı nasıl engellend,, 10 kg C-4 ile hedeflenen neresiydi? Emekli zammı ne zaman Meclis’e gelecek? Zam yılbaşına yetişecek mi? Meclis yeni yasama yılında hangi kararları alacak? Tabipler Birliği’nin planı ne? “Uyuyan FETÖ hücreleri” harekete mi geçti?" sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…