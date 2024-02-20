20 Şubat 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Kent uzlaşısı hangi planın parçası?
A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 19 Şubat 2024’te yayınlanan bölümünde; “Kent uzlaşısı hangi planın parçası? CHP-DEM arasındaki kent uzlaşısı ne demek? CHP DEM’e hangi tavizleri verdi? DEM-CHP anlaştı, gizli plan ne? Derin devletin mi Trump’ın sonu gelecek? Trump kazanamazsa tutuklanacak mı? Trump mı, Biden mı yoksa bir başkası mı? Avrupa’nın “Enerji üssü” Türkiye mi oluyor? İsrail’in sonu ne olacak? Mesai saatleri kısalıyor mu? Ramazan öncesi marketlerde neler oluyor?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…