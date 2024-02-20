A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 19 Şubat 2024’te yayınlanan bölümünde; “Kent uzlaşısı hangi planın parçası? CHP-DEM arasındaki kent uzlaşısı ne demek? CHP DEM’e hangi tavizleri verdi? DEM-CHP anlaştı, gizli plan ne? Derin devletin mi Trump’ın sonu gelecek? Trump kazanamazsa tutuklanacak mı? Trump mı, Biden mı yoksa bir başkası mı? Avrupa’nın “Enerji üssü” Türkiye mi oluyor? İsrail’in sonu ne olacak? Mesai saatleri kısalıyor mu? Ramazan öncesi marketlerde neler oluyor?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…

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