A Haber’de 5 Ağustos 2024 tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’da; "Herkes bu geceyi işaret etti: Ne olacak?, İsrail'e "eş zamanlı saldırı" mı olacak? İran saldırıya hazırlanıyor, Golan Tepelerinde çatışmaç Ne oluyor?, Trump: İran bu gece İsrail'e saldıracak,İran hangi "ölümcül füzeler"i kullanacak?, İran'ın "harekat toplantısı"nda ne konuşuldu?, ABD denizden Lübnan'a mı saldıracak?, ABD Orta Doğu'ya neden ek kuvvet gönderdi?, İsrail-Lübnan sınırında çatışmalar, Orta Doğu'da topyekun savaş senaryosu" sorularına yanıt arandı.