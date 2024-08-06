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İsrail'e "eş zamanlı saldırı" mı olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.08.2024 01:35
A Haber’de 5 Ağustos 2024 tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’da; "Herkes bu geceyi işaret etti: Ne olacak?, İsrail'e "eş zamanlı saldırı" mı olacak? İran saldırıya hazırlanıyor, Golan Tepelerinde çatışmaç Ne oluyor?, Trump: İran bu gece İsrail'e saldıracak,İran hangi "ölümcül füzeler"i kullanacak?, İran'ın "harekat toplantısı"nda ne konuşuldu?, ABD denizden Lübnan'a mı saldıracak?, ABD Orta Doğu'ya neden ek kuvvet gönderdi?, İsrail-Lübnan sınırında çatışmalar, Orta Doğu'da topyekun savaş senaryosu" sorularına yanıt arandı.
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