Haberler Melih Altınok ile Sebep Sonuç Videoları Gazze'de "Trump Planı" nasıl uygulanacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.10.2025 01:55
Güncelleme:07.10.2025 01:55
A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 6 Ekim 2025 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, "Adım adım Filistin sokaklarında ne oluyor? Gazze'de barış umudu... Filistinliler ne diyor? Abluka altındaki Batı Şeria'da ne oluyor? Mısır masasında şu an ne konuşuluyor? Hamas neye "Evet" neye "Hayır" diyor? Hamas'ın masadaki hamlesi ne olacak? Gazze'de "Trump Planı" nasıl uygulanacak? Trump Netanyahu'dan kurtulmak mı istiyor?" başlıkları ele alındı.
