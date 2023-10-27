Arka Plan - Netanyahu gözünü kimin topraklarına dikti?

Banu El sunumuyla A Haber’de yayınlanan Arka Plan’da gündeme damga vuran başlıklar ele alındı. Programda, "Gazze’ye sızan ABD askerleri vuruldu mu? Katliam için yeni ‘kimyasal’ silah mı? İsrail neye güveniyor? Hedef Gazze’yi haritadan silmek mi? Netanyahu gözünü kimin topraklarına dikti? Adım adım ‘kıyamet savaşı’ planı mı? " sorularına yanıt arandı. İşte 26 Ekim 2023 tarihinde ekranlara gelen programın tamamı...