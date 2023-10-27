28 Ekim 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Arka Plan Videoları Arka Plan - Netanyahu gözünü kimin topraklarına dikti?

Arka Plan - Netanyahu gözünü kimin topraklarına dikti?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.10.2023 02:06
Banu El sunumuyla A Haber’de yayınlanan Arka Plan’da gündeme damga vuran başlıklar ele alındı. Programda, "Gazze’ye sızan ABD askerleri vuruldu mu? Katliam için yeni ‘kimyasal’ silah mı? İsrail neye güveniyor? Hedef Gazze’yi haritadan silmek mi? Netanyahu gözünü kimin topraklarına dikti? Adım adım ‘kıyamet savaşı’ planı mı? " sorularına yanıt arandı. İşte 26 Ekim 2023 tarihinde ekranlara gelen programın tamamı...
Netanyahu gözünü kimin topraklarına dikti?
Netanyahu gözünü kimin topraklarına dikti?
İsrail-Filistin savaşında gün boyu ne yaşandı?
İsrail-Filistin savaşında gün boyu ne yaşandı?
Arka Plan - MİT’ten Suriye’de SİHA’larla operasyon
Arka Plan - MİT'ten Suriye'de SİHA'larla operasyon
Türkiye hangi ülkelere gaz ihraç edecek?
Türkiye hangi ülkelere gaz ihraç edecek?
İsrail gazı Türkiye’den mi geçecek?
İsrail gazı Türkiye’den mi geçecek?
Cumhur’un 81 ilde kazanma planı ne?
Cumhur’un 81 ilde kazanma planı ne?
81 ilde ittifak nasıl olacak?
81 ilde ittifak nasıl olacak?
Arka Plan - Erdoğan-Putin ne konuşacak?
Arka Plan - Erdoğan-Putin ne konuşacak?
Prigojin öldü mü öldürüldü mü?
Prigojin öldü mü öldürüldü mü?
Arka Plan - Büyükşehirleri kim nasıl kazanacak?
Arka Plan - Büyükşehirleri kim nasıl kazanacak?
İYİ Parti Cumhur İttifakı’na katılacak mı?
İYİ Parti Cumhur İttifakı'na katılacak mı?
Otomobil fiyatları ne zaman düşecek?
Otomobil fiyatları ne zaman düşecek?
Daha Fazla Video Göster