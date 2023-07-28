Arka Plan - İmamoğlu adaylığını ilan mı edecek?

A Haber’de yayınlanan Arka Plan programında; “İmamoğlu adaylığını ilan mı edecek? İmamoğlu “adaylık duyurusu” mu yapacak? CHP’de kimin ne bagajı var? Özdağ-Kılıçdaroğlu gizli protokolü muhalefeti nasıl böldü? Kılıçdaroğlu-HDP protokolü nerede?” sorularına yanıt arandı. İşte 27 Temmuz Perşembe günü ekranlara gelen programın tamamı…