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Arka Plan | Başkan Erdoğan Karadeniz doğal gazını ateşledi: Mutfak ve sıcak su tüketiminde doğal gaz 1 yıl süreyle ücretsiz

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Giriş: 21.04.2023 00:51
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak Filyos Türkiye Petrolleri Limanı'ndaki Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan, "Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz." dedi. Daha sonra "Aylık mutfak ve sıcak su tüketimini karşılayacak bedava doğal gazınız hayırlı olsun" ifadelerine yer veren Başkan Erdoğan, "Şimdi de Karadeniz gazının sevincini, mutluluğunu, coşkusunu 85 milyon doya doya yaşayabilelim diye ikinci müjdemizi açıklıyorum. Bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğal gaz tüketiminden ücret almayacağız. Yani mutfağın ve sıcak suyun yanı sıra ısınma dahil doğal gaz tüketiminin tamamını bir ay süreyle ücretsiz yapıyoruz. Bu müjdemizin de milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Allah'ın izniyle halen sürmekte olan ve yeni başlatacağımız çalışmalarla milletimizin karşısına daha pek çok müjdeyle çıkacağız." şeklinde konuştu. Ramazan Bayramı ve 14 Mayıs seçimi öncesi ilan edilen müjdeler ve Başkan Erdoğan’ın tarihe geçen bu konuşması A Haber'de yayınlanan Arka Plan'a yorumlandı. İşte 20 Nisan 2023 Cuma akşamı yayınlanan programın tamamı…
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