A Haber’de 14 Mart tarihinde yayınlanan 'Aklın Yolu' programında, “Ukrayna Kursk'ta köşeye mi sıkıştı?, Putin o askerleri "bağışlayacak" mı?, Dünya gerildikçe gerildi... Ateşkes lafta!, Savaşın kaderini değiştirecek saatler, Binlerce asker teslim mi olacak?, Ukrayna-Rusya: Kursk saplantısı ne olur?, Trump, Putin ile görüştü mü, görüşmede mi?, Pekin'de "Pasifik'te savaş" toplantısı mı?, Kim nereyi işgal etmeye hazırlanıyor?, Yeni dünya savaşı nerede başlayacak?, Tayvan'ı işgal simülosyonu ne diyor? Tayvan TV'lerinde Çin paniği” sorularına yanıt arandı..