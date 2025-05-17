A Haber’de 16 Mayıs tarihinde yayınlanan Aklın Yolu programında, "İstanbul'da barışa büyük adım, Rusya Ukrayna ne konuştu, hangi konuda anlaştı?, İlk adım atıldı: İstanbul zirveleri sürecek mi?, Türkiye'yi Doğu-Batı diplomasisi nasıl üs yapıyor?, Zelenskiy topraklarını masada geri alabilir mi?, Rusya savaş sahasında hedefine ulaştı mı?, Erdoğan: Görüşmeler heba edilmemeli, Putin-Zelenskiy zirvesi yakın mı?, Putin ve Trump neden İstanbul'a gelmedi?, Trump Putin'i oyuna mı getirmek istedi?, Rusya-Ukrayna nasıl düşman oldu?, 5 Avrupalı liderden kaygılı poz, "Dünya sizi bekliyor, barış anahtarı sizde", Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan'ı buluşturdu, Rama'dan Meloni'ye ilan-ı aşk gibi karşılama" sorularına cevap arandı.