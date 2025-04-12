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İsrail haddini aşarsa Türkiye ne yapacak?

İsrail haddini aşarsa Türkiye ne yapacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.04.2025 00:55
A Haber’de 11 Nisan tarihinde yayınlanan Aklın Yolu programında, "Erdoğan'dan İsrail'e çok sert uyarı: Ne olacak?, Netanyahu Beyaz Saray'da ne umdu ne buldu?, Erdoğan-Şara Antalya'da ne konuştu?, İsrail haddini aşarsa Türkiye ne yapacak?, Türkiye-İsrail Suriye'de karşı karşıya gelir mi?, ABD-Çin hattı alev alev, Trump'ı çıldırtan o harita: ABD böyle batmış!, ABD'ye karşı Çin-Japonya-Güney Kore ittifakı mı?, Çin-ABD savaşı çıkarsa kim ne yapacak? " sorularına yanıt arandı.
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