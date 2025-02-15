A Haber’de 14 Şubat tarihinde yayınlanan Aklın Yolu'nda, “Rusya Çernobil’i vurdu, şimdi ne olacak? Trump- Putin Ukrayna’yı paylaşacaklar mı? Avrupa “savaş devam etsin” mi istiyor? Zelenski “istenmeyen adam” mı oldu? Çernobil saldırısı kimin işine yarar? Avrupa’ya karşı “Putin-Trump ittifakı” mı? Elon Musk oğlunu neye hazırlıyor? Gazze’ye “kıyamet savaşı” hazırlığı mı?” sorularına yanıt arandı.

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