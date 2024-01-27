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AKLIN YOLU- Netanyahu sanık sandalyesine oturacak mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.01.2024 00:29
A Haber’de yayınlanan Aklın Yolu 27 Ocak 2024 tarihli yayınında Türkiye’deki ve dünyadaki son gelişmeler ele alındı. Programda “Lahey Gazze’de akan kanı durduracak mı? Lahey’de alınan karar, İsrail ve Filistin’de nasıl yankılandı? Bu karar İsrail’i bağlar mı? Netanyahu sanık sandalyesine oturacak mı? Gazze’de ABD’nin niyeti ne? ABD’nin planı yine yeni silbaştan mı? Beyaz Saral kulislerinde neler konuşuluyor? ABD çekilecek mi, yer mi değiştirecek? ABD’nin korktuğu başına mı geliyor? Pentagon’dan çekilme oyunu mu? ABD askeri suriye’den çekiliyor mu? Bölge neden kaynıyor? Kaos tablosu kimin eseri? Türkiye savaş konseptini nasıl değiştiriyor?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı….
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