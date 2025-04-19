A Haber’de 18 Nisan tarihinde yayınlanan Aklın Yolu programında, "ABD hangi askeri üssünü neden kapatıyor?, ABD yine çekiliyormuş gibi mi yapacak?, Suriye'de Türkiye-İsrail baş başa mı kalacak?, Suriye'den çekilme İsrail'i nasıl etkileyecek?, 600 ABD askeri Suriye'den nereye gidiyor?, Pentagon'da Suriye kavgası mı var?, ABD'nin Suriye'den çekilmesine kim üzülüyor? ABD'nin planı: Önce Husiler sonra İran, ABD'den 'Şam'a saldırı' uyarısı: Suriye'den çıkın, Suriye'de yeniden bombalar mı patlayacak?" sorularına yanıt arandı.