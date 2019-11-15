Türkiye’nin yeni nesil ödeme platformu Paycell

Paycell banka hesabı olsun olmasın herkese finansal hizmetlere ulaşma imkanı veriyor. Artık ödemelerinizi paycell ile hesap açmaya bile gerek olmadan kolayca yapabilirsiniz. Paycell ile tanışmak için hemen paycell uygulamasını indirin ve güvenle kullanın.