Fintech’lerle çevik ve pratik oluyoruz

Özellikle ödeme sistemlerinde hızla büyüyen fintech’ler, bankalar ile işbirliklerini bir adım öteye taşıdı. Vakıfbank Dijital Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, bankaların tek alana odaklanan fintech’ler ile daha çevik, pratik ve az maliyetli hale geldiğini söyledi.

Bankalar ile fintech'ler arasında rekabet ve işbirliği masaya yatırıldı. aPara'da Şafak Tükle'nin konuğu olan VakıfBank Dijital Bankacılık, Ödeme Sistemleri ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan ve İyzico Satış Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Orkun Saitoğlu bankalar ile fintech'lerin işbirliklerini ve yeni iş yapma modelini anlattı. Fintech'lerin bankalar için çevik pratik ve düşük maliyetli işler sağlayan şirketler olduğunu belirten Merdan, "Biz fintech'leri çok değerli iş ortaklarımız olarak görüyoruz. 65 yıldır sloganımız yanınızdaki güç. 17 milyon tekil müşteriye hizmet veriyoruz. Bunları yaparken de teknoloji hayatımızın içinde çok önemli bir yer ediniyor. İşlerimizi yaparken paydaşlarımızı çok önemsiyoruz. Fintech'ler de bankaların son dönemdeki en önemli ortakları. Fintech'ler çevik, pratik ve düşük maliyetli işler sağlayabildiğimiz şirketler. 17 milyon müşterimizi düşündüğümüzde kurumsal, ticari ve KOBİ kredilerimiz var. Bunlara çok odaklanıyoruz ama ödeme sistemleri alanında işbirliği genellikle fintech'lerle sağlanıyor" dedi.

İLK BANKA OLMAK KIYMETLİ

Fintech'lerin tek konuda spesifik ürünler çıkarması ve bunları müşteriye sunmasının kendileri için de avantaj olduğunu vurgulayan Merdan, "Biz bireysel bankacılık alanında genellikle fintech'leri tercih ediyoruz. Çok daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşabileceğimiz çözüm ortaklıklarını sağlayabilmek istiyoruz. Fintech'lerden beklentimiz bu. Genç nüfusu da önemsiyoruz. Bir gencin ilk bankası olmak bizim için kıymetli. Çünkü ilk bankası olduğunuzda ömür boyu sizi tercih ediyor. Bir iz bırakıyorsunuz şeklinde konuştu.

Orkun Saitoğlu, ise Vakıfbank ile beş yılı aşan bir süredir işbirlikleri olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bankacılık milattan önce 20. yüzyıllara kadar giden bir sistem. Fintech'lerin ise tarihi son 10-15 seneye, internet ulaşımının artmasıyla hızlanmış, mobille evrimleşmiş bir sistemden bahsediyoruz. Bankaların geniş verdikleri hizmetlerin bazıları fintech'ler odaklanarak veriyorlar. Ve sadece bu hizmet özelinde baktığınızda belki bir rekabetten bahsedebiliriz."

YÜZDE 36 SİSTEME GİREBİLİR

Saitoğlu firmalarının 35 bin küçük ve orta ölçekli üye işyerinin ödeme almasını sağladığını da vurgulayarak, "Ama bankalarla da işbirliği yapıyoruz belki daha önce hizmetin ulaşamadığı bir segmente hizmet ulaştırıyoruz. Türkiye'nin yüzde 36'sının bankacılık sistemlerini kullanmadığını görüyoruz. Belki işbirlikleriyle yüzde 36'nın bu bankacılık sistemlerini kullanmasını sağlayabiliriz" dedi.

ÖDEMELERİN YÜZDE 16'SI DİJİTAL

ORKUN Saitoğlu, potansiyelin ve iş fırsatının çok olduğunu belirterek, "Sektörde de genel kanı işbirliği yönünde. Ama bunu aksiyona dönüştüren paydaşlar daha hızlı yol kat ediyor. Bazı paydaşlar ise henüz aksiyona dönüştürmemiş durumda ve sorunun cevabını arıyorlar. Dünya da, bankacılık da dolayısıyla ödeme de dijitalleşiyor. Türkiye'de dijitalleşme iyi gidiyor ama yine de yavaş. Şu anda tüm ödeme pazarının yüzde 16'sı dijital. Hala baktığımızda dijitalleşecek çok daha büyük bir kısım var. Fintech alanında başarılı girişimlerin çoğu dünyada da baktığımızda ödeme olduğu için fintech'te ödeme daha gerçek projeler ve rakamlarla bir adım öne çıkıyor" şeklinde konuştu.

20 MİLYON GENÇ İÇİN NAKDİ DİJİTALLEŞTİRMEK GEREKİYOR

"20 milyon gencin olduğu ve yeni şeyler deneyimlemek istediği bir ülkede yeni tecrübeler de sunulmalı" diyen Orkun Saitoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "100 ödemenin dağılımını görüyoruz. Ama bu 100 ödemeyi nasıl 150 yapabiliriz diye kafa yoruyoruz. Belki nakdi dijitalleştirmemiz gerekiyor. Belki yeni ödeme yöntemleri sunmamız gerekiyor. Yüzde 10'luk bir payı kapsayacak nasıl bir tecrübe sunabileceğimize bakıyoruz. Bankacılık sistemine girmemiş genç kitleyi bu finansal sisteme nasıl dahil edebiliriz. Buralara dokunacağız. 11. Kalkınma Planı'nda fintech'lere fırsat eşitliği sağlanması ve sektörün paydaşlarla çalışmasıyla ilgili maddeler var. Bu çok önemli bir şey. Bir ülkenin gündemine fintech'lere fırsat eşitliği sağlanması, işbirliğinin desteklenmesi, inovasyonun önünü açacak regülasyonların getirilmesi makro planda giriyorsa ben bundan sonra ivmelenme bekliyorum. Amacımız finansal hizmetleri çok daha geniş kitlelere ulaştırmak. Bunu neden milyonlarca gence taşımayalım?"

PAZARCI NEDEN KREDİ KARTIYLA CEPTEN ÖDEME ALMASIN?

BEŞ yıldır sanal pos tarafında İyzico ile birlikte çalıştıklarını belirten ve marka değerini de yükselttiklerini söyleyen Ferkan Merdan, "Sahayı çok iyi takip ediyoruz, müşterilerimizin ihtiyaçlarını görüyoruz. Nakit kullanımının çok fazla olduğu alanlar var. Düşük tutarlı ödemeler alanı da diyebiliriz. Mesela pazar alışverişine gittiğinizde kart kullanmıyorsunuz, taksiye bindiğinizde kart kullanmıyorsunuz. Hayatın içinde böyle yerler var ve biz oralara dokunmak istiyoruz. Bir pazarcı neden cep telefonunu bir pos cihazı gibi kullanarak sizden ödeme almasın. Buralarda çok güzel fintech'ler var, çok iyi çözümleri var" dedi.

Fintech'lerin bankaların ihtiyaçlarını tespit edip konumlanmaları gereken yeri bulmuşlarsa kendilerine iyi bir yer edindiklerini de söyleyen Merdan sözlerini şöyle sürdürdü: "İyi bir paydaşlık sağlıyorlar. Vakıfbank olarak 800 civarında IT çalışanımız var. Ciddi ve güçlü bir kadroya sahibiz. Yaklaşık 50 kişilik de Ar-Ge ekibimiz var. Tüm araştırmaları yapan, sektörü çok iyi takip eden ama ortaklarımıza baktığımızda spesifik, belli işlerde uzmanlaşmış ve kaliteli iş çıkaranları mutlaka bünyemize alıp çalışmayı tercih ediyoruz. İnsanların paradan karta geçiş dönemini büyük oranda tamamladık. Ödeme sistemlerini kartlı sistemler üzerine almamızın iki büyük avantajı oldu. Birincisi kamuya izlenebilir, takip edilebilir bir yapı kuruyoruz. İkincisi ise fiziki paranın risklerini tamamen ortadan kaldırıp kartlı ödeme sistemleriyle daha sağlıklı daha hızlı ve limitsiz bir ödeme sistemi sağlayabiliyoruz. Bunun bir sonraki aşamasını da mobil ödeme sistemleri olarak görüyoruz. Vakıfbank olarak NFC dediğimiz temassız ödeme sistemini android cihazlarda devreye aldık. Müşterilerimiz bunu rahatlıkla kullanabiliyorlar. Yakın zamanda da proje olarak yürütüyoruz. Hayata geçireceğimiz QR ödeme var."