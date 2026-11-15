COP31 Başkanı Murat Kurum'dan CNN International'a açıklama: “Antalya'da işler değişti” diyebileceğimiz bir zirve başarıdır

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CNN International'dan Becky Anderson'a konuştu. COP31'de başarı ölçütünün alınan kararların hayata geçirilmesi olduğunu vurgulayan Kurum, “Antalya'da işler değişti” denilebilecek bir başkanlığın hedeflendiğini söyledi. Kurum, iklim krizine karşı hazırlık yapılması gerektiğine dikkat çekerek savunma bütçeleri üzerinden de çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.