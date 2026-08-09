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Atatürk Üniversitesi Rektörü Hacımüftüoğlu A Haber'de! Burslardan kampüs imkanlarına merak edilenleri anlattı

Üniversite adaylarının tercih sürecinde merak ettiği burs, kampüs, konaklama, ulaşım ve güvenlik imkanları A Haber Eğitim Dünyası'nda ele alındı. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Ahmet Tunahan Şimşek'in sorularını yanıtladı. Hacımüftüoğlu, üniversitenin vizyon ve misyonundan başarılı öğrencilere yönelik burs imkanlarına, kampüs olanaklarından ilaç ve aşı çalışmalarına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

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