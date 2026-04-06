Trump'tan İran'a tehdit! İran'ın altyapısı hedefte mi?

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a Hürmüz Boğazı'nı açmak için verdiği süreyi Çarşamba gününe kadar uzatmasına rağmen Tahran'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. ABD Başkanı ateşkese ilişkin İran'ı işaret etmesinin ardından Beyaz Saray'da yaptığı açıklamasında "İran'ı bir gecede yok edebiliriz. " tehdidi kafaları bir kez daha karıştırdı. Trump konuşmasında Tahran'ın petrolünü ele geçirmek istediğini belirtmesi "İran'ın enerji tesisleri ve altyapısı mı hedef alınacak?" sorusunu beraberinde getirdi. A Haber muhabiri Ekber Karabağ, Trump'ın açıklamaları sonrası Tahran'da yaşananları aktardı.