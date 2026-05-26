AK Parti’den CHP'ye sert eleştiri: Bu sürecin muhatabı biz değiliz

AK Parti Milletvekili ve Siyaset Bilimci Prof. Dr. Abdurrahman Babacan, A Haber’de yaptığı konuşmada CHP'de mutlak butlan kararı sonrası yaşanan süreci "parti içi iktidar krizi" olarak değerlendirdi. Babacan, AK Parti'nin CHP'deki tartışmaların tarafı olmadığını ve yaşananların tamamen CHP'nin kendi iç dinamiklerinden kaynaklandığını söyledi. Özgür Özel'in izlediği siyasi dili bilinçli bir stratejinin parçası olarak nitelendiren Babacan, CHP'nin son dönemde belediyeler üzerinden gündeme gelen tartışmalar nedeniyle kamuoyu nezdinde yıprandığını belirtti. AK Parti'nin gündeminin ise dış politika, ekonomi, savunma sanayii ve vatandaşların refahını artırmaya yönelik çalışmalar olduğunu vurguladı.