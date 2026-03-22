Trump'ın geri çekilme planı bozuldu: Savaş küreselleşiyor

Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar, A Haber canlı yayınında İran-İsrail geriliminde perde arkasında yaşananları deşifre etti. Tutar, ABD Başkanı Trump'ın "askeri zafer" ilan ederek savaşı bitirme hamlesi sonrası İsrail'in paniğe kapıldığını ve savaşı kasten derinleştirerek küresel bir boyuta taşıdığını belirtti. İsrail'in, askeri hedeflerden enerji ve sivil altyapıya yönelerek çatışmayı "Amerika'nın ve NATO'nun savaşı" haline getirme planını adım adım uyguladığını ifade eden Tutar, bu hamleyle hem "güvenli ülke" mitinin yıkıldığını hem de bölgenin topyekûn bir kaosa sürüklendiğini vurguladı.