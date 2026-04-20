Tahran yönetiminde iç çekişme mi?

Antalya Diplomasi Forumu devam ederken İran'dan gelen kritik açıklamalar, Tahran yönetimindeki iç çekişmeyi ve Batı'nın çöken senaryolarını bir kez daha gündeme taşıdı. İran Dışişleri Bakanı Araqchi’nin Hürmüz Boğazı hamlesi piyasalarda yankı bulurken, Devrim Muhafızları’nın diplomatik sürece olan güvensizliği bölgedeki gerilimi tırmandırıyor. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, İran'daki güç savaşını ve küresel sistemin sürdürülemez hale gelen yapısını A Haber ekranlarında çarpıcı sözlerle analiz etti.