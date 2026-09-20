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Serkan Çalar'ın adı Mannheim Ana Tren Garı'nda yaşayacak! Anma plaketi açıldı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Serkan Çalar'ın adı Mannheim Ana Tren Garı'nda yaşayacak! Anma plaketi açıldı

Almanya'da tren görevlisi olarak çalışan Serkan Çalar, şubat ayında görevi başındayken bir yolcunun saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmişti. Çalar'ın adı artık Mannheim Ana Tren Garı'nda yaşatılacak. Serkan Çalar için hazırlanan anma plaketi, Mannheim Ana Tren Garı'nda düzenlenen törenle açıldı. Törene katılan A Haber muhabiri Fatih Yılmaz, Çalar'ın ailesi ve çalışma arkadaşlarıyla konuşarak anma töreninin detaylarını aktardı.

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