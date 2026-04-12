Savaş soykırım ve insan hakları ihlali: İşte Batı'nın gerçek yüzü

Batı’nın “demokrasi” ve “insan hakları” söylemleri, tarih boyunca süregelen savaşlar, sömürgecilik ve soykırımlarla çelişen derin bir ikiyüzlülüğü gözler önüne seriyor. Gazze’den Ruanda’ya uzanan örnekler, modern dünyanın “medeniyet” iddiasının arkasında, kendini üstün gören ve “ötekini” değersizleştiren köklü bir zihniyetin hala etkili olduğunu ortaya koyuyor. Bu eleştirilere göre Batı, evrensel değerleri savunmak yerine, onları çoğu zaman kendi çıkarlarını meşrulaştıran bir araç olarak kullanıyor.