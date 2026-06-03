ABD'li turisti dolandıran taksici tutuklandı: 300 TL'lik mesafe için 7 bin 282 TL çekti

İstanbul Beyoğlu’nda yaşanan taksi rezaleti dünya gündemine bomba gibi düştü. Travis Scott konseri sonrası ABD’li ünlü yayıncı Awger’ı hedef alan fırsatçı taksici, 300 TL’lik kısa mesafe için turistten tam 7 bin 282 TL ücret tahsil etti. Olayın sosyal medyada infial yaratmasının ardından harekete geçen İstanbul Emniyeti, sürücüye 141 bin 500 TL rekor ceza keserken; adli makamlarca "dolandırıcılık" suçundan tutuklanan taksici cezaevine gönderildi. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.