Saldırganın mektubuna A Haber ulaştı: Ben her zaman çok yalnızdım

A Haber Kahramanmaraş'taki kanlı katliamı gerçekleştiren cani saldırganın mektubuna ulaştı. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, saldırganın kaleme aldığı 5-6 sayfalık manifesto, toplumun, ailesinin ve masum öğrencilerin hedef alındığı, adım adım planlanmış bir okul katliamının dehşet verici ayrıntılarını gözler önüne seriyor. Kendini bir anime karakterine benzeten, ailesini katletmeyi planlayan ve IQ'suyla övünen caninin, okuldaki kanlı baskın planı ve nefret dolu ifadeleri ortaya çıktı. İşte o mektup...