Orta Doğu'da yeni güvenlik şemsiyesi! A Haber zirveyi yerinde takip etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Körfez turu sırasında Riyad’da düzenlenen Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan’ın katıldığı kritik zirve, bölgedeki savaşın gölgesinde gerçekleşti. A Haber Yayın Koordinatörü Orhan Sali yerinde takip ettiği zirve sırasında balistik füze saldırıları yaşandığını, hava savunma sistemlerinin füzeleri şehir üzerinde imha ettiğini aktardı. Sali bu zirveyle birlikte Orta Doğu'da yeni bir güvenlik şemsiyenin kurulabileceğinin altını çizdi. İşte detaylar...