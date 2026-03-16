ahaber.com.tr - Özel Haber

Orta Doğu'da petrol savaşı mı? Nil Nehri'nde doğal gaz ve LNG potansiyeli

Orta Doğu'da İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla dünyada adeta enerji krizi yaşanırken gözler bölgedeki enerji rezervlerine çevrildi. A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan Enerji Uzmanı Altuğ Karataş, Körfez'deki enerji kaynaklarını değerlendirirken Türkiye'nin enerji bağımsızlığındaki jeopolitik hakimiyetine dikkat çekti. Karataş, Nil Nehri'nin havzalarında ciddi düzeyde kaynakların olduğüuna dikkat çekerek "Nil'in açıldığı şu havzada doğal gaz ve LNG anlamında muazzam bir potansiyel barındırıyor." dedi. Karataş ayrıca Türkiye'nin mavi vatanda gerçekleştirdiği güçlü vizyona dikkat çekerek "Eğer savunmamız güçlü olmazsa enerjimiz de olmaz." ifadelerini kullandı.

