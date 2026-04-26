Orta Doğu’da gerilim zirvede: “Elektronik kıyamet” ve kritik tarih iddiaları

Orta Doğu’da İran merkezli gerilim hızla tırmanırken, ABD’nin bölgedeki askeri yığınağı yeni bir kriz senaryosunu gündeme taşıdı. Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, Gazeteci Mahmut Övür ve Emekli İstihbarat Albay Hüseyin Fazla’nın A Haber ekranlarında yaptığı değerlendirmelerde 1 ve 10 Mayıs tarihlerine dikkat çekilerek “kritik eşik” uyarısı yapıldı. Bölge için “EMP saldırısı” ve geniş çaplı operasyon iddiaları da tartışmaların merkezine oturdu.