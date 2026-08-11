Maltepe'de rögar patladı: Evini 2 kez su bastı! Mağdur kiracı isyanda: Belediye ve İSKİ ilgilenmedi

İstanbul Maltepe’de yaşayan kiracı Ceyda Yeşilyurt’un evi, kanalizasyon hattındaki rögar kapaklarının patlaması sonucu iki kez sular altında kaldı. Eşyaları kullanılamaz hale gelen ve çocukları boğulma tehlikesi atlatan Yeşilyurt, Maltepe Belediyesi ve İSKİ’ye başvurmasına rağmen hiçbir geri dönüş alamadığını belirtti. Yeşilyurt, yaşadığı mağduriyetin ardından bir de 10 bin liralık su faturasıyla karşılaşmasıyla büyük bir şaşkınlık yaşadı. A Haber'e konuşan Avukat Iyaz Çimen, kiracıların bu tür durumlarda sahip olduğu hakları ve izlemesi gereken hukuki süreci anlattı.