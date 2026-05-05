ABD'li senatörden tepki çeken Tahran çıkışı: İranlıları silahlandırın

ABD’li Senatör Lindsey Graham, İran’daki rejime karşı “ikinci anayasa değişikliği” benzetmesiyle yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Bölgeye Amerikan askeri göndermek yerine İran halkını birbirine kırdırma niyetini açıkça itiraf eden Graham, Lindsey Graham, "Sahada Amerikan postallarına ihtiyacımız yok. İran'da halihazırda sahada olan ama silahı bulunmayan milyonlarca postallı insanımız var. Onlara silahları verin ki bizim yaptığımız gibi ayaklanıp bu rejimi yok etsinler" ifadelerini kullandı.İran halkının silahlandırılmasına yönelik ifadeleri, bölgede gerilimi artırabilecek bir söylem olarak değerlendirilirken, A Haber canlı yayında uzmanlar bu çıkışı sert şekilde eleştirdi.