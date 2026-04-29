Kamikaze İHA ve Sivrisinek geliyor

Baykar tarafından geliştirilen Kamikaze İHA ve yeni nesil dolanan mühimmat Sivrisinek, Keşan'da gerçekleştirilen demo faaliyetlerinin ardından envantere girmek için gün sayıyor. İlk kez 5-9 Mayıs tarihlerinde SAHA 2026'da sergilenecek olan Kamikaze İHA ve Sivrisinek, yapay zeka destekli üstün özellikleri ile adeta göz dolduruyor. A Haber'de Cansın Helvacı'nın sunduğu Memleket Meselesi programına konuk olan Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, iki yeni Kamikaze İHA ve Sivrisinek'in teknik özelliklerinden bahsederek, savunma sanayiine gerçekleştireceği katkının son derece önemli olduğunu vurguladı.