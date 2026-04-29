BAE'den OPEC'ten ayrılma kararı! Petrol fiyatlarında sert dalgalanma riski

Birleşik Arap Emirlikleri, 1 Mayıs'tan itibaren Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC+ üyeliğinden çekileceğini açıkladı. Küresel piyasada yaşanan bu gelişme büyük bir yankı uyandırırken konuya ilişkin Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Cihan Günyel, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Günyel, Hürmüz Boğazı'nın açılması durumunda bile jeopolitik kırılmaların oluşacağına dikkat çekerek "Üretimi arttırsanız bile Hürmüz Boğazı kapalıyken, Hürmüz Boğazı'ndan o tankerleri geçirmeden nasıl düşüreceksiniz? BAE-Suudi Arabistan rekabeti bir anlamda arkasında İsrail ve Trump'a da destek sunulması anlamına gelir. " dedi. Günyel ayrıca BAE'nin bu adımıyla OPECîn dağılma riskinin ortaya çıktığını vurguladı.