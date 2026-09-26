İstanbul trafiği dünyada birinci sırada: "Yüksek doluluklu şerit çare olabilir"

İstanbul'da trafik yoğunluğu sürücülere her gün saatler kaybettiriyor. A Haber ekipleri Maltepe ve Beylikdüzü'nden saat 07.30'da Fatih'e ulaşımı test etti. Maltepe'den 1 saat 28 dakikada, Beylikdüzü'nden ise 1 saat 32 dakikada merkeze ulaşılırken, İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Özen, 4 milyon 59 bin otomobilin bulunduğu kentte toplu taşıma ve akıllı yatırımların önemine dikkat çekti. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ ve Nuray Korkmaz detayları aktardı.