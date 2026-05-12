Kopya ev ve araç siteleriyle büyük vurgun: “Param güvende” diyerek tuzak kuruyorlar

İnternet üzerinden alışveriş yapan vatandaşların korkulu rüyası haline gelen dolandırıcılar, bu kez "Param Güvende" gibi güvenli ödeme sistemlerini gözüne kestirdi. Güven algısını kullanarak platformların arayüzlerini birebir kopyalayan şebekeler, hazırladıkları sahte linkler üzerinden vatandaşların kart bilgilerini ve paralarını ele geçiriyor. Uzmanlar, WhatsApp veya SMS üzerinden gelen linklere karşı uyarırken, ödeme sürecinin asla uygulama dışına taşınmaması gerektiğini vurguluyor.