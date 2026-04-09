İsrail ordusundan para karşılığında katliam makineleri

İsrail ordusu başta Gazze olmak üzere Orta Doğu'da kanlı vahşetini sürdürmeye devam ederken, uyguladığı sistematik katliam yöntemi gün yüzüne çıktı. Siyonist rejim, asker sayısını artırmak ve saldırılarını uzun süreye yaymak için dünyanın dört bir yanından para karşılığı insan öldüren kişileri ordusuna kattığı ortaya çıktı. A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, sistematik katliamların perde arkasındaki korkunç detayları aktararak çarpıcı açıklamalarda bulundu.