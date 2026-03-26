İsrail Lübnan'ın güneyinde akaryakıt istasyonunu vurdu

Katil İsrail ordusu, 'Hizbullah’a ait altyapı tesisleri' bahanesine bir yenisini daha ekleyerek Lübnan’ın güneyinde sivillerin en temel ihtiyacı olan akaryakıt istasyonunu savaş uçaklarıyla bombaladı. Benzin istasyonu aldığı hasarla tamamen kullanılamaz hale gelirken, vurulan noktada adeta bir krater oluştu. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Hüseyin Koçak, İsrail'in yerle bir ettiği akaryakıt istasyonunun son halini görüntüledi.