İran'dan "saldırılara" net mesaj: Hürmüz tamamen kapatılacak

Ortadoğu’da tansiyon hiç olmadığı kadar yüksek... İran, İsrail’e karşı bugüne kadarki en şiddetli saldırı dalgasını başlatırken, bölgeden gelen son dakika haberleri savaşın seyrinin değiştiğini gözler önüne seriyor. Donald Trump’ın 48 saatlik mühleti ve İran’ın "Hürmüz’ü kapatırız" restiyle ateş hattı adeta alev topuna döndü. Gelişmiş savaş uçaklarının bir bir hedef alındığı, hipersonik füzelerin havalandığı ve "Körfez’de karanlık günler" tehditlerinin savrulduğu o dehşet anlarına ilişkin en çarpıcı detaylar A Haber farkıyla sıcak bölgeden aktarılıyor.