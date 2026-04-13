İran'dan ABD'nin Hürmüz ablukasına dev çalım: Jask Boru Hattı

ABD ve İran'ın Pakistan'ın başkenti İslamabad'ta düzenlenen barış müzakerelerinden sonuç çıkmaması Orta Doğu'da tansiyonu giderek yükseltirken, Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı abluka altına aldıklarını açıklamasıyla kriz derinleşiyor. Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Enerji Uzmanı Altuğ Karataş, Tahran'ın yıllar içinde boğazda olası bir sorunla karşılaşması durumunda Jask Boru Hattı'nı devreye soktuğunu ve ABD için bir çıkmaz oluşturacağını vurgulayarak, stratejik hattın özellikleri anlattı.